Milano
17:35
41.584
-0,10%
Nasdaq
20:18
23.585
-0,11%
Dow Jones
20:18
43.986
-0,43%
Londra
17:35
9.130
+0,37%
Francoforte
17:35
24.081
-0,34%
Lunedì 11 Agosto 2025, ore 20.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per Technoprobe
Piazza Affari: calo per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
11 agosto 2025 - 09.35
Rosso per l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che sta segnando un calo del 2,95%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe
Piazza Affari: perdite consistenti per Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
-2,64%
Altre notizie
Piazza Affari: Technoprobe in forte calo
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe
Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe
Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe
Technoprobe, buyback di 255.000 azioni