Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:18
23.585 -0,11%
Dow Jones 20:18
43.986 -0,43%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata negativa per il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 67.825,62 punti, in calo dello 0,78%.
