Milano 15:38
44.632 +0,09%
Nasdaq 15:38
25.483 +0,08%
Dow Jones 15:38
48.308 -0,11%
Londra 15:38
9.879 +0,13%
Francoforte 15:38
24.325 +0,17%

Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano mostra un andamento leggermente negativo
Cede alle vendite il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 73.710,14 punti.
Condividi
```