Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:20
23.582 -0,12%
Dow Jones 20:20
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Prezzi consumo Italia (YoY) in luglio

Italia, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +1,7%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
