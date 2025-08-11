TISG, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price
(a 9,10 euro
per azione dai precedenti 12,70 euro) e confermato la raccomandazione
(a Buy
) su The Italian Sea Group
(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan.
Gli analisti ricordano che TISG ha registrato
un primo semestre 2025 leggermente più debole, con un fatturato di 186,8 milioni di euro (-1,4% su base annua), trainato dalla costruzione navale e penalizzato dal calo del refitting. L'EBITDA si è attestato a 30,4 milioni di euro (margine del 16,3%, -80 punti base su base annua). Le previsioni per il 2025 sono state riviste a 350-370 milioni di euro di fatturato con un margine del 16,5-17% (rispetto ai precedenti 410-430 milioni di euro e 17,5-18%). L'attività commerciale rimane attiva, con circa dieci trattative in corso
, il che suggerisce un potenziale di ripresa in caso di stabilizzazione delle condizioni macroeconomiche.
A seguito della revisione delle previsioni per il 2025, TP ICAP Midcap prevede ora
un fatturato di 360 milioni di euro nel 2025, 375 milioni di euro nel 2026 e 390 milioni di euro nel 2027 (rispetto ai precedenti 410, 425 e 440 milioni di euro). Il margine EBITDA è ridotto al 16,5% nel 2025, con una graduale ripresa di +30 bps/anno, mentre il margine netto è fissato al 9% nel 2025, seguendo la stessa traiettoria.
"Queste revisioni riflettono cicli decisionali più lunghi dovuti a tensioni geopolitiche e tariffarie, ma anche la nostra intenzione di considerare uno scenario di graduale ripresa a partire dal 2026, supportato dalla firma di nuovi ordini - si legge nella ricerca - Restiamo ottimisti su una progressiva stabilizzazione di questi fattori e sulla capacità del gruppo di trarne vantaggio dal 2026 in poi
, facendo leva sul suo posizionamento di fascia alta, sulla forza dei suoi marchi e sull'espansione del segmento semi-custom".