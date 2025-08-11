Ucraina: alle 16 riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri Ue

(Teleborsa) - Laconvocata ieri dall'Alta rappresentante Kaja Kallas, inizierà alle 16. La riunione, ha spiegato ieri Kallas, servirà a "discutere i prossimi passi" sull'Ucraina e a "consolidare" la posizione Ue dopo il vertice tra alti funzionari svoltosi sabato nel Kent, ospitato dal ministro degli Esteri britannico David Lammy e dal vicepresidente statunitense J.D. Vance, con alti funzionari della Commissione europea e di Italia, Francia, Germania, Polonia e Finlandia, seguito dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dai leader di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Finlandia e Commissione europea. "Sono in gioco gli interessi vitali dell'Europa", ha evidenziato Kallas.Tra i Ventisette, secondo quanto riferito da un alto diplomatico europeo, ci si attendein vista dell'seppure Slovacchia e Ungheria continuino a marcare la loro distanza dal coro europeo.La situazione – evidenzia la stessa fonte – è definita "delicata" ma l'obiettivo, si sottolinea, è esercitare lacontando anche sull'eco della minaccia di nuove sanzioni da parte di Washington. La linea rossa Ue, ribadita anche da Kallas, è chiara: nessun diktat sulla testa di Kiev e nessuna concessione territoriale prima del cessate il fuoco.