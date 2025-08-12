Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato -0,17%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8638 con tetto rappresentato dall'area 0,867. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8628.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)