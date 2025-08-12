Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,31%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.183,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.114,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.251,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)