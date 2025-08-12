Milano 14:00
41.730 +0,35%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:00
9.132 +0,02%
Francoforte 14:00
23.964 -0,49%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,31%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9.183,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9.114,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9.251,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
