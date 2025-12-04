Milano 10:50
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un controllato -0,03%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.708,9 con primo supporto visto a 9.680,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.672,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
