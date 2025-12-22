Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,30%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9.948,2 e primo supporto individuato a 9.735,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.160,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
