Milano 14:01
41.735 +0,36%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:01
9.131 +0,02%
Francoforte 14:01
23.960 -0,51%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Lieve ribasso per il maggiore indice americano, che chiude in flessione dello 0,25%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.408,9, mentre il primo supporto è stimato a 6.318,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.499,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```