Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Lieve ribasso per il maggiore indice americano, che chiude in flessione dello 0,25%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.408,9, mentre il primo supporto è stimato a 6.318,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.499,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)