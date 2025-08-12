Milano 14:02
Australia, banca centrale taglia i tassi di 25 punti base

Economia
(Teleborsa) - La banca centrale australiana, con una decisione presa dal board all'unanimità, ha tagliato l'obiettivo del tasso di interesse di riferimento, di 25 punti base, portandolo al 3,60%.

La Reserve Bank of Australia (RBS), ha detto che l'inflazione ha continuato a moderarsi e che le previsioni aggiornate dello staff della banca, predisposte per la riunione di politica monetaria, suggeriscono che l'inflazione di fondo continuerà a moderarsi, attestandosi intorno al punto medio dell'intervallo del 2-3%, con il tasso di interesse cash rate che dovrebbe seguire un percorso di graduale allentamento.
