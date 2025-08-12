Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:00
23.808 +1,20%
Dow Jones 21:00
44.421 +1,01%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,23%
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 24.024,78 punti.
