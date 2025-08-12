Milano
14:03
41.745
+0,39%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:03
9.133
+0,04%
Francoforte
14:03
23.967
-0,47%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.19
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,38% alle 13:00
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,38% alle 13:00
Il FTSE MIB passa di mano a 41.743,43 punti
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 13.00
Milano segna un modesto +0,38% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 41.743,43 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,32%
