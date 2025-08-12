Milano 14:03
41.745 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:03
9.133 +0,04%
Francoforte 14:03
23.967 -0,47%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,38% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 41.743,43 punti

Milano segna un modesto +0,38% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 41.743,43 punti.
