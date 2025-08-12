Milano 14:03
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,30%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 14.900,3 Euro

Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,30%, che esordisce a 14.900,3 Euro.
