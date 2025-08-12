Milano 17:35
BPER Banca, JPMorgan ha una partecipazione potenziale del 6,7%

(Teleborsa) - JPMorgan ha una partecipazione potenziale pari al 6,708% in BPER. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 4 agosto 2025.

In particolare, la quota comprende un 2,208% in diritti di voto riferibili ad azioni, uno 0,287% di obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza e un 4,213% di Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 30/05/2028; contratti a termine con scadenza il 22/01/2026.

La percentuale è detenuta tramite le società controllate JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited.
