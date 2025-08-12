Fed, Schmid: mantenere orientamento moderatamente restrittivo è appropriato al momento

(Teleborsa) - "Attualmente, l'. La produzione è rimbalzata in primavera dopo il calo di inizio anno, e anche i consumi, la spina dorsale dell'economia statunitense, hanno ripreso vigore. Parlando con i contatti commerciali del 10° distretto, ho percepito un crescente ottimismo, con l'attenuarsi di parte dell'incertezza e della preoccupazione per la politica commerciale, aumentate ad aprile. Nel complesso, mi aspetto che l'economia continui a mostrare una buona resilienza. I consumi continueranno a beneficiare della crescita del reddito disponibile, sostenuti sia dalla bassa disoccupazione che dai solidi aumenti salariali". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Bank di Kansas City,, ad un evento a Oklahoma City."Secondo la mia valutazione, la- ha aggiunto - Il tasso di disoccupazione a luglio era del 4,2%, molto vicino a quello che molti analisti economici stimerebbero come il tasso di piena occupazione. Se è vero che la crescita delle retribuzioni è stata debole durante l'estate, un insieme più ampio di indicatori suggerisce un mercato del lavoro in equilibrio. Il tasso di disoccupazione rimane basso, la crescita salariale solida e il rapporto tra posti di lavoro vacanti segnalati e disoccupati disponibili è di circa uno a uno, un rapporto che suggerisce un mercato del lavoro prossimo all'equilibrio"."Dall'altro lato del mandato, l'- ha detto Schmid - Nei 12 mesi terminati a giugno, i prezzi sono aumentati del 2,6%, un ritmo superiore all'obiettivo di inflazione del 2% della Fed, ma di gran lunga inferiore al tasso di oltre il 7% registrato durante l'impennata dell'inflazione legata alla pandemia"."La mia opinione, guidata dal doppio mandato, è che, con l'economia ancora in slancio, il crescente ottimismo delle imprese e l'inflazione ancora bloccata al di sopra del nostro obiettivo,", ha sottolineato."Il mio sostegno a un approccio paziente alla modifica del tasso di riferimento si basa su due argomentazioni interconnesse - ha detto Schmid - In primo luogo, sebbene la politica monetaria possa attualmente essere restrittiva, non lo è molto. In secondo luogo, date le recenti pressioni sui prezzi, un".