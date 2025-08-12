Fed, Schmid: mantenere orientamento moderatamente restrittivo è appropriato al momento

(Teleborsa) - "Attualmente, l'economia continua a mostrare un forte slancio
. La produzione è rimbalzata in primavera dopo il calo di inizio anno, e anche i consumi, la spina dorsale dell'economia statunitense, hanno ripreso vigore. Parlando con i contatti commerciali del 10° distretto, ho percepito un crescente ottimismo, con l'attenuarsi di parte dell'incertezza e della preoccupazione per la politica commerciale, aumentate ad aprile. Nel complesso, mi aspetto che l'economia continui a mostrare una buona resilienza. I consumi continueranno a beneficiare della crescita del reddito disponibile, sostenuti sia dalla bassa disoccupazione che dai solidi aumenti salariali". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Bank di Kansas City, Jeff Schmid
, ad un evento a Oklahoma City.
"Secondo la mia valutazione, la Fed è vicina a rispettare il suo mandato come non lo è stata da tempo
- ha aggiunto - Il tasso di disoccupazione a luglio era del 4,2%, molto vicino a quello che molti analisti economici stimerebbero come il tasso di piena occupazione. Se è vero che la crescita delle retribuzioni è stata debole durante l'estate, un insieme più ampio di indicatori suggerisce un mercato del lavoro in equilibrio. Il tasso di disoccupazione rimane basso, la crescita salariale solida e il rapporto tra posti di lavoro vacanti segnalati e disoccupati disponibili è di circa uno a uno, un rapporto che suggerisce un mercato del lavoro prossimo all'equilibrio".
"Dall'altro lato del mandato, l'inflazione rimane troppo elevata
- ha detto Schmid - Nei 12 mesi terminati a giugno, i prezzi sono aumentati del 2,6%, un ritmo superiore all'obiettivo di inflazione del 2% della Fed, ma di gran lunga inferiore al tasso di oltre il 7% registrato durante l'impennata dell'inflazione legata alla pandemia".
"La mia opinione, guidata dal doppio mandato, è che, con l'economia ancora in slancio, il crescente ottimismo delle imprese e l'inflazione ancora bloccata al di sopra del nostro obiettivo, mantenere un orientamento di politica monetaria moderatamente restrittivo sia appropriato per il momento
", ha sottolineato.
"Il mio sostegno a un approccio paziente alla modifica del tasso di riferimento si basa su due argomentazioni interconnesse - ha detto Schmid - In primo luogo, sebbene la politica monetaria possa attualmente essere restrittiva, non lo è molto. In secondo luogo, date le recenti pressioni sui prezzi, un orientamento moderatamente restrittivo è esattamente ciò che vogliamo
".