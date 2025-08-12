Giornata Internazionale della Gioventù, Il MIT si colora di azzurro

(Teleborsa) - Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Gioventù (International Youth Day – IYD), il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti illumina di azzurro la facciata della sede di Porta Pia.
?La ricorrenza - spiega il Mit in una nota - sottolinea l'importanza di investire nelle nuove generazioni, riconosciute come motore di cambiamento e sviluppo. Il tema di quest'anno, "Azioni locali dei giovani per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)", evidenzia il loro ruolo unico nel trasformare le ambizioni globali in realtà sul territorio.