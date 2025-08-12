Gli Stati Uniti hanno esportato il 30% dell'energia prodotta nel 2024

(Teleborsa) - Nel, glihanno. Questa percentuale è cresciuta considerevolmente negli ultimi decenni, secondo i dati dell'Energy Information Administration (EIA). Quasi tutte le esportazioni erano combustibili fossili destinati ad altri paesi del Nord America, dell'Europa o dell'Asia.Gli Stati Uniti hanno stabilitodi energia nel 2024. Dei 103 quadrilioni di unità termiche britanniche (quad) di produzione totale di energia primaria negli Stati Uniti, ben 31 quad sono andati ad altri paesi. La produzione di energia non esportata non equivale necessariamente al consumo interno, poiché il consumo interno include anche le importazioni di energia e i prelievi dagli stoccaggi.Nel 2024, gli Stati Uniti hanno esportato il 55% della loro produzione nazionale die liquidi di processo per gas naturale (NGPL), direttamente come petrolio greggio o come prodotti petroliferi trasformati come propano, olio combustibile distillato e benzina per motori. Nell'ultimo decennio, la produzione statunitense di petrolio greggio e NGPL, così come le esportazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi, sono cresciute rapidamente, superando la modesta crescita della domanda interna di petrolio e il calo delle importazioni statunitensi.Inoltre, sempre nel 2024, gli Stati Uniti hanno esportato circa il 20% della loro produzione disecco. Nell'ultimo decennio, la produzione e le esportazioni di gas naturale statunitensi sono cresciute più rapidamente della domanda interna e delle importazioni. La maggior parte della crescita delle esportazioni nell'ultimo decennio si è concentrata in Europa e in Asia, in parte a causa dell'aumento della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) e dell'aumento della domanda europea a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, che ha ridotto le spedizioni di gas naturale dalla Russia all'Europa.Le esportazioni distatunitensi rappresentano una quota maggiore di un mercato in contrazione e, nel 2024, gli Stati Uniti hanno esportato circa il 25% della loro produzione di carbone. Nell'ultimo decennio, la produzione, il consumo e le importazioni di carbone statunitensi sono diminuiti a causa della dismissione di numerose centrali elettriche a carbone nazionali. Le esportazioni di carbone degli Stati Uniti verso i paesi dell'Asia e dell'Africa sono aumentate, mentre quelle verso l'Europa sono diminuite.Nel 2024, ilè stata la principale destinazione per le esportazioni statunitensi di petrolio greggio e prodotti petroliferi, nonché di gas naturale. L'è stata la principale destinazione per le esportazioni di carbone degli Stati Uniti. Con il suo grande deposito e hub commerciale regionale situato a Rotterdam, isono stati una delle prime cinque destinazioni per petrolio, gas naturale e carbone statunitensi nel 2024, ma tali esportazioni potrebbero in seguito essere indirizzate ad altri paesi in Europa e nei dintorni.