Milano 14:09
41.743 +0,38%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:09
9.129 -0,01%
Francoforte 14:09
23.974 -0,45%

Londra: preme sull'acceleratore Spirax-Sarco Engineering

Brilla la società di ingegneria industriale inglese, che passa di mano con un aumento del 17,41%.
