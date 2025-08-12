Madrid: andamento sostenuto per Repsol

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che avanza bene dell'1,86%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'utility spagnola
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13,5 Euro. Primo supporto visto a 13,34. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,26.
