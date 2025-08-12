Ponte Morandi, Mit: DPCM per sostegno ai familiari vittime

(Teleborsa) - Col via libera al DPCM
che attua la legge a sostegno delle vittime del crollo del Ponte Morandi, prenderà forma un provvedimento atteso da anni, un atto di giustizia e di doverosa solidarietà verso le famiglie colpite dalla tragedia del 14 agosto 2018 a Genova. Lo riferisce il Mit.
La legge numero 63 del 15 aprile scorso ha istituito uno strumento che riconosce finalmente i diritti delle vittime di simili tragedie.
Il Dpcm traduce questo principio in aiuti concreti: sostegno economico per i parenti delle vittime, aiuti per chi è in difficoltà e prossimo alla pensione, borse di studio per accompagnare gli orfani nel percorso scolastico e universitario, opportunità di lavoro per chi ha perso l’occupazione e procedure semplificate per il riconoscimento della cittadinanza a chi vive regolarmente in Italia da anni.
Il provvedimento si aggiunge e prescinde dai risarcimenti
che saranno stabiliti dalla magistratura. Nelle prossime settimane, saranno operative le procedure di erogazione, gestite dall’ente già incaricato di risarcire le vittime della strada. Il percorso
, atteso da anni, è il frutto dell’impegno del vice ministro Edoardo Rixi e della piena collaborazione con il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti. Il testo, già condiviso con l’Ufficio del Sottosegretario alla Presidenza del consiglio, attende ora solo la firma finale – prevista in tempi brevissimi – per trasformarsi in legge pienamente operativa. Un passaggio formale che consentirà al Governo di dare immediata attuazione a misure concrete per i cittadini colpiti e alle loro famiglie. Accanto a questo intervento,
il Governo ha avviato un programma straordinario di controlli e investimenti per la sicurezza delle grandi opere, con l’obiettivo che tragedie come quella del Ponte Morandi non si ripetano mai più.