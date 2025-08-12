Regno Unito, sussidi disoccupazione luglio calano a sorpresa. Tasso stabile al 4,7%

(Teleborsa) - Calano a sorpresa, nel Regno Unito, i disoccupati richiedenti un sussidio
(claimant count): a luglio sono risultati in flessione di 6.200 unità, dopo aver riportato un calo di 15.500 unità a giugno (rivisto da un preliminare di +25.900). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics
(ONS), si confronta con l'aumento di 19.700 unità stimato dal consensus.
Stabile il tasso di disoccupazione
, che si attesta al 4,7% a luglio, come a giugno e atteso dagli analisti.Nei tre mesi a giugno, l'occupazione ha fatto segnare un aumento
di 238mila unità, dopo la salita di 134mila unità del mese precedente.
Infine, il tasso di crescita dei salari medi
ha mostrato, sempre a giugno, un incremento del 5% escludendo i bonus, come nel mese precedente e indicato dagli analisti, mentre includendo questa componente si registra un +4,6%, inferiore al +4,7% indicato dal consensus e dopo il +5% del mese precedente.