Regno Unito, sussidi disoccupazione luglio calano a sorpresa. Tasso stabile al 4,7%

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Calano a sorpresa, nel Regno Unito, i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count): a luglio sono risultati in flessione di 6.200 unità, dopo aver riportato un calo di 15.500 unità a giugno (rivisto da un preliminare di +25.900). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 19.700 unità stimato dal consensus.

Stabile il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,7% a luglio, come a giugno e atteso dagli analisti.

Nei tre mesi a giugno, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 238mila unità, dopo la salita di 134mila unità del mese precedente.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, sempre a giugno, un incremento del 5% escludendo i bonus, come nel mese precedente e indicato dagli analisti, mentre includendo questa componente si registra un +4,6%, inferiore al +4,7% indicato dal consensus e dopo il +5% del mese precedente.
