Regno Unito, sussidi disoccupazione luglio calano a sorpresa. Tasso stabile al 4,7%

(Teleborsa) - Calano a sorpresa, nel Regno Unito, i(claimant count): a luglio sono risultati in flessione di 6.200 unità, dopo aver riportato un calo di 15.500 unità a giugno (rivisto da un preliminare di +25.900). Il dato, pubblicato dall'(ONS), si confronta con l'aumento di 19.700 unità stimato dal consensus.Stabile il, che si attesta al 4,7% a luglio, come a giugno e atteso dagli analisti.di 238mila unità, dopo la salita di 134mila unità del mese precedente.Infine, ilha mostrato, sempre a giugno, un incremento del 5% escludendo i bonus, come nel mese precedente e indicato dagli analisti, mentre includendo questa componente si registra un +4,6%, inferiore al +4,7% indicato dal consensus e dopo il +5% del mese precedente.