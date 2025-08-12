Venture Global aumenta outlook su carichi di GNL di per l'anno

Venture Global

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore del GNL, ha generato undi circa 3,1 miliardi di dollari nel(con un aumento del 180% rispetto al secondo trimestre del 2024), un utile operativo di circa 1 miliardo di dollari (con un aumento del 186%), undi circa 0,4 miliardi di dollari (con un aumento del 21%) e un EBITDA rettificato consolidato di circa 1,4 miliardi di dollari (con un aumento del 217%).La società ha89per un totale di 331 TBtu di gas naturale liquefatto (GNL), un nuovo record per Venture Global, e un aumento di 53 carichi per un totale di 202 TBtu, pari al 157%, rispetto al secondo trimestre del 2024. Gli asset totali sono pari a 46,5 miliardi di dollari, con un aumento di 11,4 miliardi di dollari rispetto ai 35,1 miliardi di dollari al 30 giugno 2024.Con 28 dei 36 treni di liquefazione del progetto Plaquemines che ora producono GNL, la societàche itotali dei progetti si collocheranno nelladi 367-389 carichi per l'anno. La guidance sull'EBITDA rettificato consolidato di 6,4 miliardi di dollari - 6,8 miliardi di dollari rimane invariata rispetto all'aggiornamento del primo trimestre 2025, mentre continua a stipulare contratti per i carichi di messa in servizio disponibili per il resto del 2025 e fino al 2026."Siamo lieti di annunciare un altro trimestre positivo per Venture Global, che ha mantenuto i nostri impegni con un'esecuzione eccezionale - ha dichiarato il- A luglio, abbiamo preso la decisione finale di investimento per la Fase 1 di CP2 senza l'emissione di capitale incrementale, abbiamo firmato diversi accordi di compravendita ventennali con controparti di elevata qualità creditizia e abbiamo continuato ad aumentare in sicurezza la produzione di Plaquemines, proseguendo con la costruzione e la messa in servizio. La costruzione di CP2 sta procedendo a un ritmo leader del settore, con la prima produzione di GNL prevista per il 2027. Siamo orgogliosi di aver registrato un trimestre di grande crescita,".