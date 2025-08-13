Alberghi, Unc: in 4 anni più rincari a Venezia (+64,7%), Milano (+60%) e Firenze (+58,8%)

(Teleborsa) - Rispetto a luglio 2024, a fronte di un'inflazione generale dell'1,7%, i Servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, sono saliti in media nazionale in modo più contenuto, +1,3% ma in alcune città gli aumenti siano stati decisamente maggiori. È quanto emerge dallastilata dall'sulla base degli ultimi dati Istat relativi al mese di luglio confrontati non solo rispetto alla scorsa estate ma anche rispetto ai tempi pre-crisi, ossia all'estate del 2021, prima della guerra in Ucraina e del decollo dei prezzi, dalla luce al gas.Rispetto a luglio 2024, a fronte di un'inflazione generale dell'1,7%, iossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, sono saliti in media nazionale in modo più contenuto, +1,3%. Insomma, un dato positivo, se non fosse che in alcune città gli aumenti siano stati decisamente maggiori.A vincere la classifica della, con un balzo astronomico del 20,2% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto, con un incremento annuo del 13,7%. Medaglia di bronzo acon +10,9%. Appena giù dal podiocon +10,2%. Dati molto positivi e insoliti per alcune città che in passato erano in testa alle top ten degli aumenti, come, solo al 54° posto con +0,3% e, addirittura in deflazione,(66esima, -1,3%),(71esima, -3%) e, al quarto posto delle virtuose con -7,9%, dopo la vincente, come città risparmiosa,(-12,6%),(-10,4%) eal terzo posto con -9,4%.Confrontando i prezzi rispetto a 4 anni fa, il quadro si ribalta. A fronte di un'inflazione pari al 17,7%, i servizi di alloggio sono decollati del 38,6%, oltre il doppio. Cambia anche lo scenario delle città e tornano le big del turismo. Medaglia d'oro, infatti, ècon un balzo del 64,7%, medaglia d'argento percon +60%. Al terzo postocon +58,8%. Seguono(+57,5%),(+56,5%),(+55,5%), settimacon +53,6%, poi(+52,4%) e(+51,7%). Chiudono la top tenentrambe con un ragguardevole +50,1%. Nessuna città è in deflazione. La più conveniente ècon +2,9%, al secondo posto(+5,8%), medaglia di bronzo per(+8,3%)."Non sappiamo se quest'anno gli albergatori delle città più visitate d'Italia, da Venezia a Firenze, sono stati virtuosi, se i rincari contenuti dipendono invece da un calo dell'afflusso turistico rispetto alla scorsa estate o se, avendo già portato al massimo i prezzi negli ultimi anni non potevano permettersi di incrementarli ulteriormente, pena la perdita di clienti. In ogni caso emerge che dal 2021 ad oggi i servizi alberghieri hanno subito rialzi ben superiori all'inflazione del Paese. Insomma, agli aumenti degli stabilimenti balneari, saliti a luglio del 7,3% su giugno 2025, del 5,4% su luglio 2024, del 19,9% sull'estate del 2023 e del 22% sul 2021, si aggiungono quelli delle altre voci legate al turismo, che, messi tutti insieme, visti gli stipendi da anni al palo, costringono gli italiani ad accorciare sempre più le ferie per poter far quadrare i conti o a non partire affatto per le vacanze" afferma