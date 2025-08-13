Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,864 con area di resistenza individuata a quota 0,8658. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8634.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)