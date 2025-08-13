Appuntamenti macroeconomici del 13 agosto 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 13/08/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 0,9%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,7%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,3%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,1%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili)