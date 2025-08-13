Milano
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,19%
Il FTSE MIB esordisce a 42.013,7 punti
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 09.02
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,19%, dopo aver aperto a 42.013,7 punti.
