Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:01
23.814 -0,11%
Dow Jones 19:01
44.768 +0,70%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,08%

Ibex 35 chiude la seduta a 15.019,9 Euro

In breve, Finanza
