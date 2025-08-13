Milano
15:45
42.265
+0,78%
Nasdaq
15:45
23.940
+0,42%
Dow Jones
15:45
44.748
+0,65%
Londra
15:45
9.155
+0,08%
Francoforte
15:45
24.225
+0,83%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 16.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,25%
L'indice dei colossi USA esordisce a 44.571,53 punti
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 15.33
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,25%, a quota 44.571,53 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,36%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,31%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+1,10%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,54%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/07/2025
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,47%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,52%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,47%