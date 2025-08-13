Brenntag, secondo trimestre sotto le attese con mercato difficile e impatto da cambi

(Teleborsa) - Brenntag
, colosso tedesco della chimica, ha realizzato nel secondo trimestre
del 2025 un fatturato
di 3.869,4 milioni di euro, in calo del 4,1% rispetto al trimestre dell'anno precedente. L'utile lordo operativo
ha raggiunto i 974,3 milioni di euro, con un calo dell'1,9%. L'EBITA operativo ha risentito di un notevole rallentamento della domanda e di una maggiore pressione sui prezzi in diversi mercati finali, ma soprattutto nel business Essentials, attestandosi a 246,4 milioni di euro (-13,9%). L'utile per azione
si è attestato a 0,30 euro, rispetto a 1,03 euro nel secondo trimestre del 2024. Il calo è dovuto in gran parte a voci straordinarie e svalutazioni di avviamento e altre attività immateriali nel business Essentials, in particolare in America Latina. Il free cash flow
è stato pari a 152,9 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 157,5 milioni di euro del secondo trimestre del 2024.
"Le condizioni economiche per l'industria chimica e i mercati dei nostri clienti rimangono difficili in tutto il mondo - ha detto il CEO Christian Kohlpaintner
- Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una persistente incertezza, a un calo del sentiment dei clienti, a un rallentamento della domanda e, in aggiunta, a un tasso di cambio EUR/USD sfavorevole. Tutto ciò ha avuto un impatto sulle nostre performance e ha portato a risultati finanziari inferiori alle nostre aspettative nel secondo trimestre e a una guidance rettificata e al ribasso per l'esercizio 2025".
Brennag sta implementando costantemente il suo programma completo di contenimento dei costi
, seguendo una roadmap definita per raggiungere l'obiettivo comunicato di 300 milioni di EUR di risparmi sui costi annuali entro il 2027, sulla base del 2023.
"Abbiamo continuato e persino accelerato l'implementazione delle nostre misure di contenimento dei costi in tutta Brenntag - ha detto il CFO Thomas Reisten
- Queste iniziative hanno generato risparmi per 30 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025. Sebbene questi contributi non siano riusciti a compensare l'aumento dei costi legati al business e alle acquisizioni e l'andamento negativo della performance operativa, stanno supportando il nostro andamento positivo dei costi e ci consentono di raggiungere i nostri obiettivi di risparmio sui costi".
Brenntag ha confermato la guidance annuale
sull'utile core, che aveva rivisto al ribasso a luglio. La società prevede un EBITA operativo compreso tra 950 e 1.050 milioni di euro.