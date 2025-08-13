Milano 12:07
42.165 +0,55%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:07
9.158 +0,11%
Francoforte 12:07
24.230 +0,85%

Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Si muove al ribasso l'indice europeo del settore auto e ricambi, che perde lo 0,42%, scambiando a 499,93 punti.
