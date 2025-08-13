Expo 2025 Osaka, Padiglione Italia : boom di eventi e presenze

(Teleborsa) -per il13 di agosto sono 457 gli eventi complessivi così suddivisi: 124 eventi economici, 233 eventi culturali e 100 B2B. Dal 13 luglio, sono stati 91 gli eventi organizzati, con un aumento del +24% rispetto al trimestre (13 aprile - 13 luglio) precedente.Nel quarto mese aumenta del +% il numero di partecipanti agli eventi presso l'Auditorium e la Sala Istituzionale del Padiglione Italia (rispetto al trimestre 13 aprile - 13 luglio), arrivando a 11.225 presenze complessive.% rispetto al periodo di rilevamento precedente la partecipazione di rappresentanti di imprese italiane, giapponesi e straniere, che arriva ora a 4.055 presenze;Cresce l’attenzione verso i contenuti pubblicati dal Padiglione Italia sui social media (+20%) che superano i 36 milioni di visualizzazioni complessive in quattro mesi. Da segnalare anche che; è stato certificato secondo lo standard UNI ISO 20121:2024 per la gestione sostenibile degli eventi. Riconosciuta inoltre l’applicazione dell’innovativa linea guida ISO/UNDP PAS 53002:2024 per la valutazione del contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).A quattro mesi dall’apertura di Expo 2025 OsakaInfine, salgonoun +88% in più rispetto al trimestre precedente. Una media di oltre 3 delegazioni al giorno.