Expo 2025 Osaka, Padiglione Italia : boom di eventi e presenze

(Teleborsa) - Boom di eventi e presenze
per il Padiglione Italia a Expo 2025 di Osaka. Più che positivo dunque il bilancio del quarto mese: al
13 di agosto sono 457 gli eventi complessivi così suddivisi: 124 eventi economici, 233 eventi culturali e 100 B2B. Dal 13 luglio, sono stati 91 gli eventi organizzati, con un aumento del +24% rispetto al trimestre (13 aprile - 13 luglio) precedente.
Nel quarto mese aumenta del +46
% il numero di partecipanti agli eventi presso l'Auditorium e la Sala Istituzionale del Padiglione Italia (rispetto al trimestre 13 aprile - 13 luglio), arrivando a 11.225 presenze complessive.In aumento del +30
% rispetto al periodo di rilevamento precedente la partecipazione di rappresentanti di imprese italiane, giapponesi e straniere, che arriva ora a 4.055 presenze;
Cresce l’attenzione verso i contenuti pubblicati dal Padiglione Italia sui social media (+20%) che superano i 36 milioni di visualizzazioni complessive in quattro mesi. Da segnalare anche che il Padiglione Italia è stato nominato al primo posto tra tutti i Padiglioni presenti all’Expo 2025 di Osaka dalla rivista Esquire per il “valore dell'alta cultura”
; è stato certificato secondo lo standard UNI ISO 20121:2024 per la gestione sostenibile degli eventi. Riconosciuta inoltre l’applicazione dell’innovativa linea guida ISO/UNDP PAS 53002:2024 per la valutazione del contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).
A quattro mesi dall’apertura di Expo 2025 Osaka il Padiglione Italia, dunque, si conferma una piattaforma strategica per la diplomazia della crescita, con 336 milioni di euro di investimenti annunciati e siglati.
Infine, salgono a 390 le delegazioni complessive in visita presso il Padiglione Italia,
un +88% in più rispetto al trimestre precedente. Una media di oltre 3 delegazioni al giorno.