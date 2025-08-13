Fraport, 6,1 milioni di passeggeri all'aeroporto di Francoforte a luglio

Fraport

(Teleborsa) - Ahanno volato tramite l', con un aumento dell'1,6%. Il mese scorso, le destinazioni turistiche europee in Grecia, Italia e Spagna sono state particolarmente richieste. Sulle rotte intercontinentali, le destinazioni in Thailandia e Africa orientale hanno beneficiato di un significativo aumento della domanda. Lo ha reso noto, la società che gestisce lo scalo.sono aumentati del 3,7% a luglio, raggiungendo le 179.055 tonnellate. Sono stati registrati 42.657 decolli e atterraggi, con una crescita del 5,3%. Il peso massimo totale al decollo è stato di circa 2,6 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2024.La maggior parte degli aeroporti internazionali ha registrato un aumento del numero di passeggeri. All'aeroporto sloveno di, il traffico è aumentato del 12,2%, raggiungendo i 181.599 passeggeri. A causa di un effetto straordinario, i due aeroporti brasiliani di Fraport,, hanno registrato un aumento del 96,9%, raggiungendo 1,3 milioni di passeggeri. Nel luglio 2024, le gravi inondazioni intorno a Porto Alegre hanno avuto un impatto negativo sul traffico e hanno portato alla chiusura dell'aeroporto per diversi mesi. L'aeroporto diin Perù ha registrato una crescita del 5,4% il mese scorso, raggiungendo circa 2,3 milioni di passeggeri. I 14 aeroporti greci di Fraport sono stati utilizzati da un totale di 6,6 milioni di passeggeri, con un aumento del 2,4%. In Bulgaria, i due aeroporti costieri dihanno accolto 828.538 passeggeri, con un aumento del 4,0%. Il traffico all'aeroporto di, sulla riviera turca, è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, con circa 5,6 milioni di passeggeri (-0,4%).Il numero totale di passeggeri inda Fraport è aumentato del 4,6% su base annua, raggiungendo circaa luglio 2025.