Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:05
23.819 -0,08%
Dow Jones 19:05
44.790 +0,74%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: peggiora CoStar

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che esibisce una perdita secca del 4,13% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di CoStar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CoStar, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 87,81 USD. Primo supporto visto a 83,31. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 81,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
