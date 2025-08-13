Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:07
23.810 -0,12%
Dow Jones 19:07
44.779 +0,72%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano

Il Settore costruzioni a Milano perde l'1,04%, continuando la seduta a 67.865,81 punti.
