Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:53
25.611 -0,32%
Dow Jones 18:53
47.760 -0,41%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: scambi in positivo per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per l'indice del settore costruzioni italiano
Performance positiva per il settore costruzioni a Milano, che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```