Milano
12:13
42.178
+0,58%
Nasdaq
12-ago
23.839
0,00%
Dow Jones
12-ago
44.459
+1,10%
Londra
12:13
9.159
+0,12%
Francoforte
12:13
24.228
+0,84%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 12.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi consumo Spagna (MoM) in luglio
Prezzi consumo Spagna (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 agosto 2025 - 09.30
Spagna,
Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Prezzi consumo Spagna (MoM) in giugno
Prezzi consumo Germania (MoM) in luglio
Prezzi consumo Francia (MoM) in luglio
Argomenti trattati
Spagna
(23)
Altre notizie
Prezzi consumo Italia (MoM) in luglio
Italia, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Prezzi consumo Spagna (YoY) in luglio
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in luglio
USA, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in luglio