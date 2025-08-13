Milano 12:14
Spagna, inflazione luglio confermata in crescita al +2,7% su anno

Economia, Macroeconomia
Spagna, inflazione luglio confermata in crescita al +2,7% su anno
(Teleborsa) - Confermata mista l'inflazione in Spagna nel mese di luglio 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato una decrescita dello 0,1% su mese, uguale alla stima preliminare. A giugno i prezzi avevano registrato un +0,7%.

Su base annua, si rileva una crescita del 2,7%, uguale alla prima lettura e dopo il +2,3% di giugno.

L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 2,7% annuale, contro il +2,3% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un -0,3% (rivisto dal -0,4% preliminare) dopo il +0,7% di giugno.
