Spagna, inflazione luglio confermata in crescita al +2,7% su anno

(Teleborsa) - Confermata mista l'nel mese di2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato una decrescita dello 0,1%, uguale alla stima preliminare. A giugno i prezzi avevano registrato un +0,7%., si rileva una crescita del 2,7%, uguale alla prima lettura e dopo il +2,3% di giugno.L'inflazioneregistra una variazione positiva del 2,7% annuale, contro il +2,3% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un -0,3% (rivisto dal -0,4% preliminare) dopo il +0,7% di giugno.