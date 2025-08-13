Milano 15:52
USA, richieste di mutui settimanali balzano del 10,9%
(Teleborsa) - Aumentano significativamente le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana all'8 agosto 2025, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 10,9%, dopo il +3,1% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 23%, mentre quello relativo alle nuove domande è aumentato dell'1,4%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,67% dal 6,77% precedente.
