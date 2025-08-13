Venture Global vince arbitrato contro Shell per carichi GNL: costantemente onorato accordi

Venture Global

Shell

BP

Edison

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore del GNL, hacontro, colosso energetico britannico, per lanell'ambito di contratti a lungo termine a partire dal 2023."Siamo soddisfatti della decisione del tribunale, che riafferma ciò che Venture Global ha sostenuto fin dall'inizio: il linguaggio chiaro e semplice dei nostri contratti, concordato con tutti i nostri clienti, è chiaro - si legge in una nota - Abbiamo. Il nostro settore, gli investitori e i finanziatori che lo sostengono, contano tutti sul rispetto sia della sacralità dei contratti negoziati sia degli enti normativi e legali esperti e obiettivi che lo regolano"."La capacità unica di Venture Global di esportare gradualmente i carichi in fase di commissioning durante la costruzione dei nostri impianti ha, rafforzando la sicurezza energetica globale", ha aggiunto.Alcun aziende energetiche, tra cuiedhanno presentato istanze arbitrali a partire dal 2023, accusando Venture Global di averprovenienti dall'impianto di esportazione di Calcasieu Pass in Louisiana. Le aziende hanno accusato Venture Global di aver tratto profitto vendendo i carichi in fase di commissioning a prezzi spot più elevati, anziché ai prezzi contrattuali a lungo termine. Venture Global ha respinto le accuse, affermando di aver ritardato il passaggio alle operazioni commerciali a causa di un sistema elettrico difettoso che non consentiva all'impianto di funzionare in modo ottimale.