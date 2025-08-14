Milano
16:16
42.584
+0,94%
Nasdaq
16:16
23.831
-0,08%
Dow Jones
16:16
44.825
-0,22%
Londra
16:17
9.162
-0,04%
Francoforte
16:16
24.349
+0,68%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 16.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,07%
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,07%
Il Dow Jones prende il via a 44.890,84 punti
In breve
,
Finanza
14 agosto 2025 - 15.33
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,07%, dopo un'apertura a 44.890,84.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,30% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,54%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,31%
Argomenti trattati
USA
(302)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,22%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,36%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,25%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/07/2025
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,79%