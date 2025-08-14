Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:36
23.808 -0,17%
Dow Jones 18:36
44.706 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,24%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.206,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,24%
Madrid conclude in progresso dell'1,24%, archiviando la sessione a 15.206,4 Euro.
Condividi
```