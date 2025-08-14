Milano
17:35
42.654
+1,11%
Nasdaq
22:00
23.832
-0,07%
Dow Jones
22:00
44.911
-0,02%
Londra
17:35
9.177
+0,13%
Francoforte
17:35
24.378
+0,79%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 22.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,07%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,07%)
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 23.832,44 punti
In breve
,
Finanza
14 agosto 2025 - 22.03
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,07% e archivia gli scambi a 23.832,44 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,23%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,53%
Argomenti trattati
USA
(319)
·
Nasdaq 100
(122)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,03%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,1%)
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,12% alle 19:30)
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,29%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,33%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%