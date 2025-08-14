Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 22:00
23.832 -0,07%
Dow Jones 22:00
44.911 -0,02%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 23.832,44 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,07%)
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,07% e archivia gli scambi a 23.832,44 punti.
