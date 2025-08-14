Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:36
23.808 -0,17%
Dow Jones 18:36
44.706 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,13%

Il FTSE 100 chiude a 9.177,24 punti

Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 9.177,24 punti.
