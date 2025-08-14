Milano 11:05
42.524 +0,80%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:05
9.162 -0,04%
Francoforte 11:05
24.251 +0,27%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials
In rialzo il comparto costruzioni europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 804,83 punti.
Condividi
```