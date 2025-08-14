Milano 11:06
42.526 +0,81%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:06
9.161 -0,04%
Francoforte 11:06
24.252 +0,28%

Francia, inflazione giugno confermata a +1%

Economia, Macroeconomia
Francia, inflazione giugno confermata a +1%
(Teleborsa) - Confermata stabile l'inflazione in Francia nel mese di giugno. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con stimato nella lettura preliminare e contro il +0,4% di maggio.

Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati confermati a +1%, come nella prima lettura e registrato nel mese precedente.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,9% su base annua, come a maggio e nella stima preliminare, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,3% (era +0,4% nel mese precedente).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
Condividi
```