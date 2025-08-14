Francia, inflazione giugno confermata a +1%

(Teleborsa) - Confermata stabile l'inflazione in Francia nel mese di giugno. Secondo l'Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con stimato nella lettura preliminare e contro il +0,4% di maggio.Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati confermati a +1%, come nella prima lettura e registrato nel mese precedente.Il, ha registrato una variazione positiva dello 0,9% su base annua, come a maggio e nella stima preliminare, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,3% (era +0,4% nel mese precedente).