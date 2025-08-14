Milano 11:06
Francia, Prezzi consumo (MoM) in giugno

Francia, Prezzi consumo (MoM) in giugno
Francia, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).

