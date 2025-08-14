Milano 13:51
Londra: scambi al rialzo per NatWest Group

(Teleborsa) - Avanza il gruppo bancario inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NatWest Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di NatWest Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,579 sterline. Rischio di discesa fino a 5,463 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,695.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
