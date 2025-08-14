New York: in perdita Estee Lauder

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società leader nei trattamenti anti-age
, che soffre con un calo del 7,20%.
Lo scenario su base settimanale di Estee Lauder
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,08 USD. Possibile una discesa fino al bottom 86,95. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 95,21.
